Abfallannahmestellen öffnen wieder

Delmenhorst Die Abfallannahmestellen an der Steller Straße, Lemwerderstraße und Burggrafendamm in Delmenhorst sind wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet, teilen die Stadtwerke mit. Eine kurzfristige Schließung war nötig gewesen, weil es positive Corona-Tests bei Mitarbeitern gab. An diesem Montag wurden alle Mitarbeiter negativ getestet.