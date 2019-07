Delmenhorst Knapp 41 Tonnen Müll haben die Delmenhorster 2018 produziert. Das ergab die Abfallbilanz. Es gibt ein Gesetzt bei der Niedersächsischen Landesregierung, welches die Verwaltung einer Stadt oder Kommune dazu verpflichtet, jährlich die Abfallbilanz zu veröffentlichen. Unter anderem ist dafür Monika Grenzdörfer vom Fachbereich Umwelt in Delmenhorst zuständig.

Diese Gesamtabfallmenge von 41 Tonnen wird auch Siedlungsabfall genannt, erklärt Grenzdörfer. Dazu zählen alle Abfälle aus den privaten Haushalten und der Müll aus dem öffentlichen Bereich wie zum Beispiel Friedhöfe oder der Straßenkehricht aus der Straßenreinigung. Nicht dazu zählt der Müll aus Großgewerben. Die sind für die Entsorgen selbst zuständig.

Von dieser Menge Siedlungsabfälle entstanden im vergangenen Jahr 69 Prozent Abfall, der noch wiederverwertet werden kann. Das sind Stoffe wie Glas, Bioabfall, Textilien, aber auch elektronische Geräte und Batterien. Die übrigen 31 Prozent sind sogenannter „Abfall zur Beseitigung“. Darunter fallen Reste des Hausmülls, Sperrmüll, Baustellenabfall oder Altmedikamente.

In konkreten Angaben waren das knapp 13 Tonnen Abfall, der nicht wiederverwendet werden kann und rund 28 Tonnen recycelbare Stoffe. „Die Gesamtmenge an Abfall hat sich im Grunde nicht verändert zum Vorjahr. Doch es ist ein klarer Trend erkennbar, hin zu weniger Müll zur Beseitigung und etwas mehr Müll zur Verwertung“, sagt Grenzdörfer.

Und mit diesem Trend bewege sich Delmenhorst umweltbezogen in die richtige Richtung. „Das Ziel ist es ja, dass der Abfall zur Beseitigung gleich null ist“, sagt die Abfallberatung.

Mehr Einwohner

Während die Einwohnerzahl von Delmenhorst in den vergangenen Jahren immer weiter anstieg, werde die Abfallmenge pro Einwohner jedoch stetig weniger. Zum Beispiel produzierte 2015 jeder Einwohner noch im Schnitt 211 Kilo Müll, während es 2018 nur noch 209 Kilo sind. Das sei vor allem nachhaltigen Alternativen zu verdanken, sagt Grenzdörfer.

Jedoch ist nicht alles wirklich nachhaltig, was danach aussieht. Die Abfallberaterin wart zum Beispiel davor, sogenannte „biobasierte“ Produkte in der Biotonne zu entsorgen. „Biobasiert heißt nicht, das es biologisch abbaubar ist.“ Es handelt sich hierbei um einen Kunststoff, bei dem immer noch ein Anteil aus fossilen Quellen wie Erdöl besteht.

Lange Rottezeiten

Die Hersteller von biobasierten Kunststoffprodukte, werben vor allem bei Tüten mit Vorteilen wie der Reißfestigkeit. „Das machen die fossilen Anteile im Stoff aus“, sagt Grenzdörfer. Ein Zeichen für Nachhaltigkeit, sei das demnach nicht. Die biobasierten Produkte hätten genauso gewisse „Rottezeiten“, das ist die Dauer, die ein Produkt braucht, um zu zerfallen. Die wären bei biobasierten auch noch sehr hoch.

Doch es gibt mit diesen Produkten auch ein Problem, das unmittelbare Konsequenzen nach sich zieht: „Bioplastik verbraucht bei der Produktion sehr viel Fläche“, sagt Grenzdörfer. Diese Fläche, zum Beispiel aus Maisanbau, woraus Biokunststoff gewonnen werden kann, muss dann auch gedüngt werden. Einen sehr hohen Wasserverbrauch habe die Produktion auch.

Nachhaltige Alternativen zu biobasierten Tüten wären Papiertüten. Damit die auch etwas aushalten, gibt es sogenannte Kraftpapiertüten. Die kann man mit dem Biomüll zusammen entsorgen.

Wirklich nachhaltig sei es nur, die Mehrweganteile zu stärken, sprich Produkte mehrmals zu benutzen. In der Praxis stoßen Verbraucher damit schnell an Grenzen: An Fleischtheken oder Imbiss-Buden, ist es aus hygienischen Gründen nicht erlaubt, die Ware in Tupperdosen direkt abzufüllen. „Immer mit Behältern einkaufen zu gehen, ist heutzutage sehr unpraktisch“, weiß auch Grenzdörfer. Regional einkaufen, Stofftaschen selbst mitbringen, all das wird teilweise schon gelebt. Ein weiterer Tipp: „Obst muss beim Einkauf nicht eingepackt werden.“ Es gebe zwar oft Tüten direkt neben dem Obstangebot, aber die wären eigentlich hinfällig. Vor allem bei Bananen oder Orangen, Obstsorten, die ihre eigene Verpackung quasi gleich mitliefern.

Glas ist besser

Bei Flaschen gelte: Mehrwegflaschen aus Hartplastik sind gut, aus Glas besser. „ Die Hartpastikflaschen haben circa 20 bis 25 Umläufe, Glasflaschen das doppelte.“ Zudem sei das Material Glas unendlich oft wiederverwendbar, weil es eingeschmolzen werden kann, während bei der Hartplastikflasche, nach diesen 25 Umläufen wirklich Schluss ist und sie zusammen mit alle dem anderen Plastikmüll auf den Deponien landet.

• Wer fragen rund um den Abfall und die Entsorgung hat, kann sich bei Monika Grenzdörfer und ihren Kollegen im Fachdienst Umwelt melden: Telefon (04221) 99-2186.