Delmenhorst Ein zentraler Wertstoffhof soll die Probleme der aktuellen Abfallannahme lösen. Diesen Vorschlag stellte Hans-Ulrich Salmen, Geschäftsführer der Stadtwerke-Gruppe, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz vor.

Fakt ist, dass die derzeitigen Abfallannahmestellen Steller Straße, Burggrafendamm und Lemwerderstraße zu klein und zu alt sind. Dazu haben sie keine Sozialräume, Überdachungen fehlen und die Laderampen sind zu steil und sorgen für Gefahr beim Entladen. Auch die Container seien häufig zu klein und müssten im Betrieb sehr oft gewechselt werden.

In einer Ausarbeitung hatte die Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) die Modernisierung und Spezialisierung der bisherigen Annahmestellen auf bestimmte Abfallsorten ins Spiel gebracht. Dies würde – nach einer Preiskalkulation aus dem Jahr 2015 – etwa fünf Millionen Euro plus einen Anstieg nach heutigen Preisen um 20 bis 30 Prozent bedeuten. Der Lkw-Verkehr durch die Containerwechsel würde dabei aber wahrscheinlich noch verschärft werden.

Deshalb stellte Hans-Ulrich Salmen dem Ausschuss auch einen zentralen Wertstoffhof nahe des bestehenden an der Steller Straße vor. Auf dem bereits asphaltierten Standort soll nach den Planungen ein Rundkurs mit Überdachung entstehen, bei dem die Kunden nicht mit dem Lkw-Verkehr zur Abholung in die Quere kommen. Durch eine lange Auffahrt soll auch der Straßenverkehr im Zufahrtsbereich nicht mehr so stark gestört werden wie bisher. Durch ein neues Abfallkonzept könne man ausgedehntere Öffnungszeiten garantieren. In einer Preiskalkulation aus dem Jahr 2017 war von Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro die Rede.

Bei der Vorstellung von Hans-Ulrich Salmen handelt es sich bisher noch um einen Entwurf der ADG. Wenn dieser komplett ausgearbeitet sei, würde er der Politik vorgestellt und müsse auch von der Gewerbeaufsicht abgesegnet werden.

Die ersten Entwürfe stießen im Ausschuss zunächst auf Skepsis. Die Mitglieder befürchten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen an der Steller Straße. So sprach sich Heinrich-Karl Albers (CDU) gegen einen zentralen Wertstoffhof und für den Erhalt der bisherigen drei Standort aus.