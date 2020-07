Abschied In Delmenhorst: Susanne Mittag geht als Polizistin in den Ruhestand

Delmenhorst Nach fast 40 Jahren endet für Susanne Mittag (SPD), Mitglied des Bundestages, der Polizeidienstzeit. Sie wurde am Mittwoch in Delmenhorst vom Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Kühme als Polizistin in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Bundestagsmandat bleibt davon unberührt.

Mittag trat 1979 in den Polizeidienst ein und arbeitete ab 1983 bei der Polizei Delmenhorst, bis sie 2013 in den Bundestag gewählt wurde. Den Kontakt zu den Delmenhorster Kollegen habe sie trotz ihrer politischen Karriere nie verloren, heißt es von der Polizei. Sie sei nach wie vor beliebt und geschätzt. Mittag gelte als erfahrene, engagierte Kriminalistin sowie als hartnäckige Streiterin für die Interessen der Polizeibeschäftigten.