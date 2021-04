Acht neue Corona-Infektionen

Delmenhorst Acht Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Land Niedersachsen am Mittwoch für Delmenhorst gemeldet. Insgesamt wurden 2742 Corona-Fälle in der Stadt registriert, 62 Personen sind gestorben. Der Inzidenzwert sank auf 110,9 (Dienstag: 114,8). Dieser Wert hatte am vergangenen Mittwoch bei 114,8 gelegen. Da die Haus- und Facharztpraxen seit vergangener Woche ebenfalls Corona-Impfungen durchführten, sei eine verlässliche Angabe zu den Zahlen der geimpften Menschen in Delmenhorst nicht mehr möglich, gab die Stadt zudem auf ihrer Internetseite bekannt.