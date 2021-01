ADAC-Ortsclub sagt Treffen ab

Delmenhorst Aufgrund der Corona-Pandemie sagt der ADAC Ortsclub Delmenhorst die Jahreshauptversammlung am Dienstag, 19. Januar, und den Neujahrsempfang am Sonntag, 24. Januar, ab. Dies schreibt der Ortsclub in einer Pressemitteilung. Die Jahreshauptversammlung werde später nachgeholt. Ein neuer Termin hierfür werde rechtzeitig mitgeteilt, heißt es weiter.