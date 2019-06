Delmenhorst Abgasausstoß, Stickoxid-Grenzen und Euro-6-Norm: Beim Thema Mobilität wird in der Politik enorm viel diskutiert. Bei neueren Diesel-Modellen wird daher schon einige Zeit der Zusatz „AdBlue“ in einen kleinen gesonderten Tank gefüllt – um den Schadstoffausstoß und somit die Umweltbelastung zu reduzieren. „Man kann es als Abgasaufbereitung beschreiben“, weiß Timo Czerwanski. Er ist der Prokurist der Tankkette tankpool und auch zuständig für eine Tankstelle in Delmenhorst.

Bei Inspektionen aufgefüllt

Seit etwa einem Monat können Besitzer solch neuerer Diesel-Fahrzeuge hier an der Annenheider Straße das Gemisch aus Harnstoff und Wasser selbst tanken. „Früher war ein Auffüllen immer nur in Werkstätten möglich“, erklärt Czerwanski. Oftmals sei das bei den Inspektionsintervallen automatisch durchgeführt worden. „Wegen des berechneten Arbeitslohns ist das aber natürlich viel teurer“, sagt auch Nadine Brammer, der die Teamleitung obliegt.

Unter 50 Cent pro Liter

Auch die 5- oder 10-Liter Kanister, die teilweise für um die zwei Euro pro Liter verkauft werden, sind deutlich teurer als das selbstständige Abzapfen an einer Tankstelle. Unter 50 Cent pro Liter kostet der Zusatzstoff nämlich dann. Und wie funktioniert das Auffüllen genau? „Das Tanken geht genauso leicht wie bei anderen Kraftstoffen“, beruhigt Czerwanski, während er die Tankklappe seines Autos aufklappt. Neben dem Einfüllstutzen für Diesel sitzt ein weiterer kleiner blauer Deckel: Abschrauben, Zapfhahn rein, Hebel ziehen. Fertig. „So kommt auch niemals der falsche Kraftstoff in den Tank“, sagt Brammer und lacht.

Tank muss aufgefüllt werden

Nur etwa vier bis sechs Prozent des Verbrauchs wird von AdBlue bedient. Dennoch ist es wichtig: „Wenn ich ein Fahrzeug habe, das den AdBlue-Tank hat, dann muss ich den füllen. Sonst springt der Wagen im Zweifel nicht mehr an“, warnt Czerwanski. Doch das passiert nicht so schnell, weiß Brammer: Vorher warnt eine Lampe im Cockpit.“

Wer sich noch nicht so gut mit dem Tanken von AdBlue auskennt, kann zu den Aktionstagen der Tankstelle kommen – am Freitag, 14. Juni von 12 bis 18 Uhr und am Samstag, 15. Juni, von 9 bis 16 Uhr. Dort geben die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Hilfestellung und Infos.