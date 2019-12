Delmenhorst Eigentlich hatte Sonja Großklaus den Vorfall vom 8. Februar 2018 schon ad acta gelegt. An diesem Tag hatte sie die Sauna der Graft­therme besucht. Nach dem Saunagang wollte sie sich abduschen und sei auf dem durch den Frost glatten Boden zu Fall gekommen. „Mit meinem Kopf bin ich hart auf die Betonplatte gestürzt und habe kurzzeitig das Bewusstsein verloren“, erinnert sie sich. Im Krankenwagen wurde Großklaus in ein Krankenhaus gebracht. Sie hätten danach erhebliche Kopfschmerzen und Übelkeit geplagt, deshalb sei sie auch einige Tage arbeitsunfähig gewesen.

„Es hat danach nie Nachfragen zu meinem Gesundheitszustand gegeben“, bedauert die Wüstingerin. Am 26. September dieses Jahres wurde sie von ihrer Krankenkasse angeschrieben und mit einem Eigenanteil zu dem Unfall belastet. „Da der Betreiber den Bereich nicht abgesperrt hat, bin ich nicht für den Unfall verantwortlich“, meint Großklaus. Daraufhin habe sie versucht, die Angelegenheit telefonisch mit der Grafttherme zu klären. Es sei ihr dabei nicht um eine Entschädigung gegangen. „Ich bin enttäuscht, dass es nie ein Entgegenkommen der Graft­therme gab“, sagt sie.

Nach mehreren vergeblichen Versuchen sei ihr ausgerichtet worden, es würde sich ein Mitarbeiter bei ihr melden. Da das nicht geschah, wendete sich sich am 23. Oktober schriftlich an die Grafttherme. Am 26. November erhielt Großkreuz eine Antwort. In dieser E-Mail erklärte Badleiter Edgar Sauer, dass die Anfragen versehentlich nicht beantwortet worden seien. Er zeigte sich verwundert, dass die Frau aus Wüsting sich erst nach dieser langen Zeit gemeldet habe. Zu dem Vorfall gebe es keine Dokumentation, weshalb sich nicht mehr herleiten lasse, was vorgefallen sei. „Bei allen Unfällen benachrichtigen wir den Notarzt“, heißt es auf NWZ-Nachfrage von der Grafttherme.

Für die leidenschaftliche Saunagängerin haben sich die Besuche in der Grafttherme damit erledigt. „Ich fühle mich dort nicht mehr wohl, deshalb habe ich die Therme seitdem gemieden“, sagt sie.