Aktion mit 600 Dosen Impfstoff

Delmenhorst Die Stadt Delmenhorst kann über eine Sonderlieferung von 600 Dosen Impfstoff verfügen. Dieser hat ein befristetes Haltbarkeitsdatum und kann daher nicht zeitgerecht im Impfzentrum verimpft werden. „Daher hat sich die Stadt in enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) dazu entschlossen, eine dezentrale Impfkampagne durch ein mobiles Impfteam des DRK im ‚Café Kö‘ durchzuführen“, sagt Corona-Krisenstabsleiter Rudolf Mattern. Die Aktion am 30. Juni wird auf die Bewohner der umliegenden Straßen des Cafés an der Königsberger Straße 75 begrenzt. Die Bewohner werden im Vorfeld auch direkt angesprochen.