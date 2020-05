Aktion: „Tag der Nachbarn“ in diesem Jahr etwas anders

Delmenhorst Er wird in diesem Jahr anders aussehen als in den vergangenen Jahren: Am Freitag, 29. Mai, ruft die Nebenan-Stiftung zum dritten Mal zum „Tag der Nachbarn“ auf. Mit dem bundesweiten Aktionstag sollen gute Nachbarschaft und lokaler Zusammenhalt, gesellschaftliches Miteinander und Teilhabe gefeiert werden: in diesem Jahr mit Abstand und Corona-konform.

Kleine und große Geschichten über nachbarschaftliches Leben und Unterstützung sind täglich zu lesen und zu hören. Deshalb finden in den Quartieren Wollepark, Hasport, Düsternort und Deichhorst rund um die Nachbarschaftsbüros unterschiedliche Aktionen im Freien statt, teilen diese mit. So werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Hasport, Wollepark und Düsternort durch den Stadtteil ziehen und für Überraschungen sorgen.

In Deichhorst werden Musikerinnen und Musiker der Musikschule Strings ein „wanderndes Konzert“ geben. An vier verschiedenen Plätzen werden sie jeweils etwa eine Viertelstunde Musik machen. Die Plätze sind so ausgesucht, dass möglichst viele Anwohner von ihren Balkonen oder aus ihren Fenstern die Stücke anhören und – wenn sie es möchten – mitsingen können.

Die Mitarbeiter der Nachbarschaftsbüros sind auch sonst täglich im Stadtteil unterwegs. Sie bleiben mit den Menschen im Gespräch und finden heraus, was sie in diesen Zeiten beschäftigt. Daraus leiten sie Wünsche der Nachbarn fürs Quartier ab: etwa Beratungsangebote, mehr Möglichkeiten für Begegnungen, ein offenes Ohr, ein Sprachtreff.

Darüber hinaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr in den Büros erreichbar und stehen für Fragen, Anregungen und Probleme der Bürger zur Verfügung, heißt es.