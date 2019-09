Delmenhorst In den kommenden Tagen will der Ökumene-Weltladen in Delmenhorst zusammen mit mehr als 800 Weltläden in Deutschland besonders intensiv auf den Fairen Handel aufmerksam machen. Unter dem Motto „Gleiche Chancen durch Fairen Handel“ beschäftigt sich die Aktionswoche in diesem Jahr mit der Herausforderung der Geschlechtergerechtigkeit. Die Faire Woche findet in Delmenhorst in diesem Jahr vom 16. bis 28. September statt und wird vom Forum Fairer Handel in Kooperation mit „Transfair“ und dem Weltladen-Dachverband veranstaltet.

Weltweit werden Frauen in vielen Lebensbereichen strukturell benachteiligt. „Im globalen Süden haben Frauen deutlich weniger Zugang zu Bildung, weniger Chancen auf ein eigenes Einkommen und sind deswegen häufiger als Männer von Armut betroffen“, heißt es in einer Mitteilung. Der Faire Handel tritt seit 50 Jahren für mehr Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern ein, unter anderem durch gezielte Förderung von Frauen durch einen besseren Zugang zu Bildung sowie zu Produktionsmitteln wie Land und Krediten.

Die Faire Woche findet in diesem Jahr zum 18. Mal statt und ist mit rund 2000 Veranstaltungen die größte Aktion des Fairen Handels in Deutschland. Produkte aus dem Fairen Handel sind außer in Weltläden in mehr als 40 000 Bioläden, Supermärkten, Discountern und Bäckereien sowie in über 20 000 Cafés und Restaurants erhältlich. Der Faire Handel schafft Perspektiven für rund 2,5 Millionen Kleinproduzenten und ihre Familien weltweit und hat im Jahr 2018 einen Umsatz von circa 1,7 Milliarden Euro erreicht.

Während der Fairen Woche ist der Ökumene-Weltladen, Bahnhofstraße 38, in Delmenhorst durchgehend geöffnet. „Bei Kaffee oder Tee und Kostproben unserer Produkte können sich die Besucher mit unserem ehrenamtlichen Mitarbeiterteam über den Fairen Handel und seine Anliegen austauschen“, heißt es. Der Laden ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.