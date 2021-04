Aktivisten blockieren Autobahnen

Delmenhorst Protestaktionen von Klimaaktivisten haben am Donnerstag auf den Autobahnen 1 und 28 zu Vollsperrungen und Staus geführt. Vor der Anschlussstelle Hasport kletterten auf der A 28 in Richtung Bremen Personen zwischen 9 und 10 Uhr auf eine Schilderbrücke, um mit Plakaten für eine Verkehrswende zu demonstrieren. Die Aktivisten hatten Kletterausrüstung dabei, um sich abzuseilen. Ähnlich gestaltete sich der Protest auf der A1 zwischen Groß Ippener und dem Stuhrer Dreieck in Richtung Hamburg. Zeitgleich wurden in Bremen und umzu zentrale Verkehrsadern blockiert. Anlass war die aktuelle Verkehrsministerkonferenz.

In Delmenhorst sperrte die Polizei die A 28 ab Abfahrt Adelheide, um mit der Feuerwehr Rettungsmaßnahmen einzuleiten. Die Klimaaktivisten zeigten sich kooperativ und stimmten der Rettung durch die Einsatzkräfte mittels Drehleiter zu, heißt es in einer Polizei-Pressemitteilung.

Gegen die acht Umweltaktivisten laufen Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen der Protestaktion oder gefährdete Verkehrsteilnehmer können sich unter Telefon 0 42 21/15 55 90 melden.