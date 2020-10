Alkoholisierter Delmenhorster: Mit 0,56 Promille ans Autosteuer gesetzt

Hannover

Reisetipps für die Herbstferien Diese Ferienorte im Nordwesten haben noch freie Zimmer

Die Herbstferien in Niedersachsen beginnen am 12. Oktober. Trotz Pandemie verzeichnen Ferienorte im Nordwesten hohe Nachfrage. Was ist erlaubt, wo gibt es freie Betten? Die wichtigsten Antworten auf einen Blick.