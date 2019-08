Delmenhorst Die Vorsitzende des ehrenamtlichen Partnerschaftskreises für Delmenhorsts französische Partnerstadt Allonnes, Frederike Kolbe, gibt ihre Funktion ab. Nun sucht die Stadt Delmenhorst einen Nachfolger beziehungsweise eine Nachfolgerin.

Seit vorigem Jahr war Kolbe Vorsitzende. Nun hört sie auf und wechselt beruflich nach Frankreich. Deshalb wird jetzt Verstärkung gesucht – nicht nur für die Spitze, sondern auch für die allgemeine Mitarbeit im Partnerschaftskreis.

Die Partnerschaft mit Allonnes besteht seit 1976. Ihren Ursprung hat sie in der 1967 begründeten Freundschaft zwischen dem Delmenhorster DTB-Musikzug und dem französischen Orchester Cadets de la Sarthe, die diese bis heute mit jährlichen Besuchen pflegen. Darüber hinaus gibt es beispielsweise Kontakte zwischen Chören sowie im Sport. In diesem Jahr neu hinzugekommen ist außerdem eine Kooperation im sozialen Bereich.

Aufgabe des 1982 ins Leben gerufenen Partnerschaftskreises ist insbesondere, solche Beziehungen auf ehrenamtlicher Ebene zu unterstützen. Wer sich wie einbringen will und kann, ist den Mitgliedern überlassen.

Der Kreis trifft sich in der Regel mehrmals jährlich, um Projekte zu organisieren oder neue Ideen zu entwickeln. Die Strukturen seien dabei bewusst offen und flach gehalten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Frederike Kolbe hatte den Vorsitz erst Anfang vorigen Jahres mit viel Elan übernommen. Dass die 27-jährige nun schon wieder aufhört, hat ausgerechnet mit ihrer Begeisterung für das Nachbarland zu tun: Die ausgebildete Erzieherin hat sich erfolgreich um eine Stelle in einer zweisprachigen Kinderkrippe in Frankreich beworben. Auch wenn sie Delmenhorst künftig also nur noch aus der Ferne wahrnimmt, wünscht sie sich, dass die Städtepartnerschaft hier weiter engagiert gelebt wird.

Wer sich für die Mitarbeit im Partnerschaftskreis Allonnes oder auch für die Arbeit in einem Partnerschaftkreis der anderen Delmenhorster Partnerstädte wie Borisoglebsk (Russland), Eberswalde (Land Brandenburg), Kolding (Dänemark) und Lublin (Polen) interessiert, kann sich bei der Sachbearbeiterin für Städtepartnerschaften innerhalb der Stadtverwaltung, Ute Winsemann, melden. Sie ist unter Telefon 04221/99 20 21 oder per E-Mail an staedtepartnerschaften@delmenhorst.de erreichbar.

Die nächste Sitzung des Partnerschaftskreises Allonnes ist für Mittwoch, 7. August, geplant. Dann soll über die Vorsitz-Nachfolge gesprochen werden. Die Mitglieder treffen sich um 18 Uhr im Rathaus, Raum 210.