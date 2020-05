Altpapier sorgt für viel Ärger

Delmenhorst So wirklich zu Ruhe kommt die Diskussion um die Altpapier-Abholung in Delmenhorst nicht. Mitte März hatte die Abfallwirtschaft Delmenhorst (ADG) die Abholung von Altpapier eingestellt, um die Bio- und Restmüllabholung weiter gewährleisten zu können. Nötig wurde dies, da die Mitarbeiter zur Minimierung der Corona-Ansteckungsgefahr in zwei Schichten eingeteilt wurden.

Bei einigen Bürgerinnen und Bürgern sorgte das Einstellen der Abholung für Verärgerung, einige ADG-Mitarbeiter sprachen gar von Beleidigungen, mit denen sie sich während ihrer Arbeit konfrontiert sahen. Das Entgegenkommen der ADG: die Annahme von Altpapier an der Steller Straße. Nachdem sich auch die Politik in die Diskussion eingeschaltet hatte, gab es ein weiteres Entgegenkommen der ADG. Neben der Abfallannahme an der Steller Straße wurden im Stadtzentrum und -norden zwei weitere Abgabestellen eingerichtet.

Als der Unmut über die überquellenden blauen Mülltonnen nicht abriss, reagierte die ADG ein weiteres Mal: Seit dem 6. Mai läuft die Altpapierabholung in einigen ausgewählten Bezirken wieder. Die noch nicht genannten Abfuhrbezirke werden noch über ihre Abholtermine, die für Juni geplant sind, informiert. Sie haben dazu am Donnerstag, 14. Mai, die Möglichkeit, ihr Altpapier an den Graftwiesen (8 bis 12 Uhr) und bei Inkoop an der Schönemoorer Straße (13 bis 17 Uhr) abzugeben.