Altpapiertonne in Brand gesetzt

Delmenhorst Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Mittwochabend eine Altpapiertonne auf dem Hinterhof eines Einfamilienhauses am Töpferweg in Brand geraten. Die Mitarbeiterin eines Friseursalons bemerkte gegen 17.40 Uhr Rauch und Flammen und verständigte die Feuerwehr. Fünf Einsatzkräfte löschten dann den brennenden Müllbehälter. Eine angrenzende Mauer eines Nachbargrundstücks wurde durch die Hitze zusätzlich beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04221/360 96.