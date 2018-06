Delmenhorst Mehr Wohnbevölkerung in der Stadt. Das sollte Delmenhorst sich als Ziel setzen, so die Empfehlung der Projektleiterinnen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. In den vergangenen zwei Jahren haben Klaudia Wergen und Stephanie Vogel die Politik und die Verwaltung in Delmenhorst genau unter die Lupe genommen. Ihre Ergebnisse stellten sie in einer Sondersitzung des Rates am Donnerstag in der Mensa des Gymnasiums an der Willmsstraße vor. Sie haben Effizienz sowie Stärken und Schwächen der Verwaltung, die Haushaltskonsolidierung, den Stellenbedarf und das kommunale Gestaltungskonzept – etwa Infrastruktur, Wohnen und Wirtschaft – analysiert.

Aufgefallen ist unter anderem, dass in Delmenhorst in vielen Bereichen bereits gute Konzepte und Pläne vorhanden sind, diese jedoch zum Teil nicht weitergeführt wurden. Aber alle Konzepte stünden gleichberechtigt nebeneinander und würden nicht nach Wichtigkeit oder Dringlichkeit sortiert. Positiv sahen die beiden, dass eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe gegründet wurde. Diese solle beibehalten werden. Weiter empfahlen sie eine übergeordnete, gemeinsam festgelegte und verabschiedete Strategie, nach der sich die Konzepte richten. Als übergeordnete Strategie empfahlen die Projektleiterinnen, dass Delmenhorst sich auf ein Wachstum der Bevölkerung konzentrieren solle. Dies würde auch zu positiven Entwicklungen im Bereich der Unternehmerschaft und im sozialen Bereich führen. Delmenhorst solle die Qualität als Wohnstandort für alle Generationen weiter erhöhen, denn viele Grundlagen dafür gebe es bereits.

Die Berichte liegen dem Rat vor, wurden zum Teil schon diskutiert und auch umgesetzt. In den kommenden Monaten muss sich der Rat mit den Empfehlungen auseinandersetzen und überlegen, wie er damit umgehen möchte.