Stadtrat Delmenhorst: Andreas Neugebauer verlässt die Gruppe SPD & Partner

Delmenhorst Seinen sofortigen Austritt aus der Gruppe SPD & Partner hat Andreas Neugebauer, Mitglied im Stadtrat Delmenhorst, in einer Pressemitteilung am Montag erklärt. Als Grund für diesen Schritt nannte er den Umgang der SPD in Delmenhorst mit „ihren Leuten“, den er als unsolidarisch, unfair und teilweise menschenverachtend bezeichnete. Beispiel sei die Reaktion des Unterbezirksvorstands auf die Kandidatur von Bettina Oestermann als Oberbürgermeisterin. Laut Neugebauer solle man „gerade innerhalb der SPD, die ja immer auch die Solidarität einfordert, fair miteinander umgehen. Und das war hier definitiv nicht der Fall.“ Damit werde es künftig wieder eine reine SPD-Fraktion im Stadtrat geben, heißt es weiter.

Gruppenvorsitzende Bettina Oestermann bedauerte den Austritt Neugebauers sehr. Die Zusammenarbeit mit ihm sei immer gut und konstruktiv verlaufen, sagte sie auf Anfrage unserer Redaktion. „Wir haben die Kompetenz und Erfahrung von Herrn Neugebauer immer sehr geschätzt.“