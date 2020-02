Delmenhorst Nach einer Schlägerei vor einer Lokalität in der Oldenburger Straße in Delmenhorst ist ein Mann am Samstagmorgen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die Täter konnten nach Polizeiangaben zunächst unerkannt flüchten, bis ein 22-Jähriger Delmenhorster bei einer anderen Auseinandersetzung erneut auffällig wurde. Er stand unter dem Einfluss von Kokain und hatte einen Atemalkoholwert von 2,75 Promille.

Zwei der Täter schlugen und traten zunächst auf einen 24-jährigen Delmenhorster ein. Nach einem weiteren Vorfall vor einer anderen Lokalität wurde der 22-jährige Täter von der Polizei festgenommen und gestand, bereits bei der ersten Schlägerei beteiligt gewesen zu sein. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04221/15590 zu melden.