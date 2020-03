Angriff In Delmenhorst: Jugendlicher tritt Frau nach Huster ins Gesicht

Delmenhorst Eine 25-jährige Frau aus Delmenhorst ist am Dienstag zwischen 7.10 und 7.15 Uhr Opfer einer Körperverletzung geworden.

Laut Polizei saß sie an einer Bushaltestelle „Brauereiweg“ in der Stedinger Straße und wartete auf den Bus. Dort kam es zu einem Streitgespräch mit einem jungen Mann, der die 25-Jährige beleidigte. Auslöser war ein Huster der Frau, durch den sich der junge Mann in Virus-Zeiten offensichtlich bedroht fühlte. Als die Frau auf ihr Smartphone schaute, trat der unbekannte Täter ihr ins Gesicht und flüchtete zu Fuß in Richtung Friedensstraße/Horster Weg.

Die 25-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Nase und dem Mund. Nach den Angaben war sie so perplex, dass sie zunächst zur Arbeit fuhr. Von dort wurde die Polizei verständigt. Der junge Mann soll laut der betroffenen Frau etwa 16 bis 18 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß sein. Er habe kurze schwarze Haare, keinen Bart und keine Brille getragen. Bekleidet war er demnach mit einer schwarzen Winterjacke.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den jungen Mann haben weglaufen sehen, werden gebeten, sich unter Telefon 04221/1559-0 bei der Polizei in Delmenhorst zu melden.