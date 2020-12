Annahmestellen bleiben geöffnet

Delmenhorst Die Annahmestellen der Abfallwirtschaft Delmenhorst am Burggrafendamm, an der Lemwerderstraße und an der Steller Straße bleiben trotz des Lockdowns geöffnet. Das teilt die Pressesprecherin der Stadtwerkegruppe mit. Allerdings würden gleichzeitig nur zwei Fahrzeuge auf die Stationen gelassen, aus denen maximal zwei Personen aussteigen dürfen. Zudem müssen die Kunden die Maskenpflicht und einen Abstand von mindestens 1,50 Meter einhalten. Die Bezahlung sollte bargeldlos oder durch abgezähltes Geld erfolgen, heißt es weiter. Die Annahmestellen sind montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr sowie am Samstag zwischen 9 und 16 Uhr geöffnet.