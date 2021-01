Annette Schwarz beerdigt

Delmenhorst Unter strikten Corona-Regeln haben am Freitag Angehörige, Freunde und Weggefährten Abschied von der CDU-Politikerin und langjährigen Landtagsabgeordneten Annette Schwarz genommen. Im Alter von 58 Jahren war sie einen Tag vor Silvester in Folge einer Krebserkrankung verstorben (wir berichteten).

Wie Pfarrer Stephan Meyer-Schürg mitteilte, war es durch den vorgeschriebenen Mindestabstand nur 45 Personen möglich, die Trauerfeier in der St.-Laurentius-Kirche in Hasbergen zu verfolgen. Dieser Personenkreis sei vorab von der Familie persönlich ausgewählt worden. Auf dem anliegenden Friedhof verfolgten rund 80 weitere Menschen per Außenübertragung die Worte des katholischen Pfarrers Guido Wachtel. Die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollierten ehrenamtliche Helfer.