Anstieg bei der Inzidenzzahl

Delmenhorst Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist über das Pfingstwochenende wieder gestiegen in der Stadt Delmenhorst. 69 neue Fälle hat es laut Robert-Koch-Institut in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Damit stieg der Inzidenzwert am Montag auf 89,0 an (nach 74,8 am Freitag). Seit Sonntag ist Delmenhorst keine Hochinzidenzkommune mehr.