Delmenhorst Die Gruppe SPD & Partner, UAD und die Linke wollen für die Stadt Delmenhorst den Klimanotstand verhängen. Das geht aus einem Antrag an den Stadtrat hervor. Die Stadt solle sich zum Ziel setzen, Klimamusterstadt zu werden. Die Verwaltung legt dem Stadtrat stets zum Jahresanfang einen Bericht vor, worin aufgelistet ist, wie es um die Maßnahmen zur Bekämpfung der CO²-Emissionen steht und welche Maßnahmen als Nächstes in Angriff genommen werden sollen. Um die Klimaschutzziele für 2030 und 2050 noch schneller zu erreichen, sollen unter anderem folgende Vorhaben zwingend beachtet werden:

• Entsiegelungsgebot: Für alle neu versiegelten Flächen in der Stadt soll als Ausgleich eine gleich große Fläche entsiegelt und renaturiert werden.

• Photovoltaik: Bei allen städtischen Neubauten oder Sanierungen sollen Photovoltaikanlagen auf den Dächern oder an der Fassade angebracht werden.

• Begrünung an den Wohnhäusern: Wo möglich, soll an allen städtischen Neubauten oder Sanierungen eine Dach- und Fassadenbegrünung vorgenommen werden.

• Kunststoffverbrauch einschränken: Alle nicht nachhaltigen Kunststoffe sollen in der Verwaltung und den städtischen Gesellschaften auf ein Minimum reduziert werden.

• Fuhrpark elektrifizieren: Der Fuhrpark der Stadt Delmenhorst – DELBUS ausgenommen – soll bis 2025 komplett auf den elektrischen Antrieb oder Brennstoffzellen durch Wasserstoff umgestellt werden.

• Klimaschutzmanager/-in: Zur Koordinierung der Ziele soll dauerhaft ein/-e Klimaschutzmanager/-in eingestellt werden.