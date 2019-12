Delmenhorst Im Wirtschaftsausschuss ist der Vorschlag der Gruppe SPD & Partner knapp abgelehnt worden, die in 2018 für den Erhalt des Krankenhauses beschlossenen notwendigen Steuererhöhungen wieder abzusenken. „Für uns geht es darum, unser Versprechen einzulösen, die Steuern wieder abzusenken, wenn es möglich ist“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Bettina Oestermann. Im Jahresabschluss habe man gesehen, dass die Einnahmen höher seien als prognostiziert. Konkret wird beantragt, für den Haushaltsentwurf 2020 die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer sowie die Hundesteuer auf den Stand von 2017 herabzusenken.

„Jeder Bürger zahlt die Grundsteuer, ob als Eigentümer oder Mieter. Zudem ist die Gewerbesteuer ein Indikator für Unternehmen, ob sie sich hier ansiedeln wollen und damit Arbeitsplätze schaffen“, erklärte Oestermann. Trotz der Ablehnung im Wirtschaftsausschuss geht der Antrag weiter in der Beratungsfolge zum Verwaltungsausschuss und in den Rat.

Die Verwaltung hatte zuvor dazu geraten, den Antrag abzulehnen. „Die beantragte Steuersenkung hat insbesondere Auswirkungen auf die Investitionsmöglichkeiten der Stadt Delmenhorst“, heißt es. Vor dem Hintergrund des bestehenden Investitionsstaus an Schulen, Sportstätten und sonstigen Einrichtungen sowie anstehender Investitionen in Kitas und in Maßnahmen des Klimaschutzes seien Haushaltsüberschüsse notwendig. Weiterhin würden die Überschüsse als Puffer für die Übernahme des Krankenhauses benötigt.

Ausgerechnet hat die Verwaltung, dass die durchschnittliche Entlastung der Bürger bei rund drei Euro im Monat bei der Grundsteuer B für ein Einfamilienhaus und bei den Gewerbetreibenden bei rund fünf Euro pro 1000 €Euro Jahresgewinn durch die Reduzierung der Gewerbesteuer liegen würde. Durch die Hebesatzreduzierungen gingen der Stadt bei der Grundsteuer B 1,7 Millionen Euro und bei der Gewerbesteuer 0,4 Millionen Euro verloren – insgesamt also rund 2,1 Millionen Euro.