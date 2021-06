App für spontanen Impftermin

Delmenhorst Damit keine Dosis im Impfzentrum verloren geht, ist ab sofort die App „Nowee“ mit der „Impfee“-Kampagne auch in Delmenhorst einsatzbereit. Mit der App können zum Ende der Dienstzeiten übrig gebliebene Impfstoffdosen innerhalb kürzester Zeit vergeben werden. Auf der Plattform registrieren sich impfbereite Menschen, wählen die Kampagne „Impfee“ aus und klicken auf das Impfzentrum in der Sporthalle Am Wehrhahn. Nutzer, die sich zuerst melden, können diese Termine kurzfristig übernehmen. Wer über die App einen Termin bestätigt bekommt, verpflichtet sich, das Impfzentrum innerhalb von 60 Minuten aufzusuchen.