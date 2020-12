Appell: Kinder zu Hause betreuen

Delmenhorst Eltern, die ihre Kinder bis zum 10. Januar an den regulären Öffnungstagen nicht in die Kindertagesstätte oder -pflege bringen, müssen in diesem Zeitraum keinen Elternbeitrag bezahlen. Das teilt das Delmenhorster Rathaus mit, verbunden mit der Information, dass es trotz des Corona-Lockdowns keine generelle Schließung von Kindertageseinrichtungen gibt. Dennoch wird an alle Eltern appelliert, Kita-Kinder für dreieinhalb Wochen zu Hause zu betreuen, um die Kontakte auf ein absolutes Minimum zu reduzieren.