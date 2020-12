Appell: Silvester Zuhause und im kleinen Kreis

Delmenhorst Für Silvester und Neujahr gilt auch in Delmenhorst wegen der Corona-Pandemie ein An- und Versammlungsverbot. Das bedeutet, dass sich nicht mit mehr als fünf Personen aus zwei Haushalten getroffen werden darf. Dieses Verbot gilt auch für das Treffen mit Nachbarn unter freiem Himmel. Stadtverwaltung und Polizei appellieren daher an die Bürger, an Silvester zu Hause zu bleiben und es sich in einem ganz kleinen Kreis gemütlich zu machen. Die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch kündigt darüber hinaus an, die Kontrollen und Präsenz an Silvester sowie Neujahr zusammen mit dem Ordnungsdienst der Stadt Delmenhorst zu intensivieren.