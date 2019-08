Arbeiten an Kanalbau gehen weiter

Delmenhorst Die Arbeiten an einem Entwässerungskanal in der Friedensstraße können wieder aufgenommen werden: Das Verwaltungsgericht Oldenburg hat mit Beschluss vom Dienstag den Antrag eines Anliegers abgelehnt, der in einem Eilverfahren gegen den Ausbau Klage eingereicht hatte. Die vorübergehende Stilllegung der Baustelle hat dazu geführt, dass für den als nächstes anstehenden Verbau mit Spundbohlen ein anderer Unternehmer gesucht werden muss, da der Vorgänger seine Mitarbeiter und Geräte auf anderen Baustellen eingesetzt hat. Das berichtet die Stadtwerkegruppe Delmenhorst. Das bedeute: Bis zur Fortführung vor Ort könnten noch zwei bis drei Wochen vergehen.

Des Weiteren sei durch den Baustopp für die Öffentlichkeit ein monetärer Schaden entstanden. Die genaue Summe stehe noch nicht fest, könne aber im ungünstigsten Fall deutlich mehr als 200 000 €Euro betragen, teilte die Stadtwerkegruppe mit.