Delmenhorst In der Stadt Delmenhorst ist die Zahl der Arbeitslosen von Januar auf Februar um 23 Personen oder 0,6 Prozent gesunken. 3683 Frauen und Männer waren bei Arbeitsagentur und Jobcenter arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Februar 2019 gab es allerdings 146 Arbeitslose mehr (+4,1 Prozent). Im aktuellen Monat profitieren Frauen am Arbeitsmarkt stärker als Männer: Die Arbeitslosenzahl ging um 1,5 Prozent oder 26 Personen zurück, bei den Männern stieg die Zahl um drei Personen (+0,1 Prozent) an. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug 9,5 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich auf 9 Prozent.

Eine Hilfestellung für Unternehmen könnte künftig das neue Fachkräfte-Einwanderungsgesetz sein, um Fachleute aus dem Ausland anzuwerben. Die wichtigste Strategie bleibe jedoch aus Sicht der Arbeitsagentur, das Potenzial im Inland auszuschöpfen. Dazu gehöre insbesondere die Qualifizierung – von der Berufsausbildung über Weiterbildung bis zur Umschulung.