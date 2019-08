Delmenhorst Was prägt eigentlich den Arbeitsmarkt in Delmenhorst am meisten? Wobei tanzt die Stadt vielleicht ein bisschen aus der Reihe, unterscheidet sich vom Durchschnitt bei wirtschaftlichen Angaben? – Diese Fragen haben Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven einmal zum Anlass genommen und die Arbeitsmarktwerte aus Delmenhorst mit denen für ganz Niedersachsen verglichen.

Dabei entstanden unter anderem Angaben zur Beschäftigungsentwicklung, wie viele Menschen prozentual in Teilzeit arbeiten oder auch wie viele Pendler es gibt. Um nicht nur eine Momentaufnahme durch Zahlen zu bekommen, die nur für den jetzigen Stand sprechen, haben die Mitarbeiter die Werte jeweils mit den Zahlen aus dem Jahr 2008 verglichen. Für den „aktuellen“ Stand liegen Zahlen aus 2018 vor, weil es für 2019 noch keine Angaben gibt.

Das sind die Charakteristiken, die die Agentur für Arbeit für die Stadt Delmenhorst ausmachen konnte:

Anteil Dienstleistungen

„Delmenhorst hat einen überdurchschnittlich hohen Anteil von Dienstleistungsunternehmen“, stellt Claudia Zimmermann, Pressesprecherin der Agentur für Arbeit, heraus. Dienstleistung – dieser Begriff umfasst alle Unternehmen im Bereich Handel, Gesundheit, öffentlicher Dienst, Informationsdienst aber auch Banken, Friseure oder Gaststätten zählen dazu. Diesen Bereich nennt man auch den tertiären Sektor. Daneben umfasst der sekundäre Sektor die Industrie und der primäre Sektor die Landwirtschaft. Gerade in größeren Städten, die eine Vielfalt bieten, dominieren Dienstleistungen.

Das Dienstleistungsgewerbe ist zwar in den vergangenen zehn Jahren in Delmenhorst nur mäßig gewachsen (von 74 auf 76 Prozent), der Anteil lag und liegt jedoch über dem für ganz Niedersachsen. Hier stieg der Anteil von 67 Prozent (2008) auf 69 Prozent (2018).

Beschäftigte

Dagegen unterdurchschnittlich ist die allgemeine Beschäftigungsentwicklung in der Stadt. Dabei beschreibt der Wert die Zahl aller Beschäftigten in dem Jahr, die sozialversicherungspflichtig waren, also all die, die Kranken- und Rentenversicherung durch ihre Arbeit zahlen. 2018 traf das auf 18 375 Menschen in Delmenhorst zu, 2018 auf 20 525 Menschen. Seit 2005 ist der Anteil der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Delmenhorst um 17 Prozent gestiegen. Im Bundesland Niedersachsen waren es 27,6 Prozent mehr.

Neben der schleppenden Beschäftigungsentwicklung weißt die Stadt einen höheren Wert an Leiharbeitern auf. In Fachkreisen spricht man dabei von „Arbeitnehmerüberlassungen“. Dieser Wert ist für Delmenhorst von 2,5 Prozent (2008) auf 3 Prozent (2018) angestiegen. In Niedersachsen blieb er über die Jahre konstant bei 2,4 Prozent. 630 Menschen gingen in Delmenhorst im Jahr 2018 der Leiharbeit nach.

Teilzeit

Bei der Teilzeitquote liegt der Wert für Delmenhorst erneut über dem Durchschnitt. Die Quote betrug 2008 noch 27,8 Prozent. 2018 war sie auf 37,5 Prozent angestiegen. Im Land Niedersachsen ist auch ein Anstieg zu sehen, von 20,6 auf 29,1 Prozent.

Für die verschiedenen Branchen hat die Agentur konkrete Angaben über die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten in Delmenhorst. „Allerdings muss man die mit Vorbehalt betrachten. Wenn man mit 40 Stunden eigentlich einen Vollzeitvertrag hat, aber in einer Woche nur 38 Stunden arbeitet, läuft das unter Umständen auch schon unter Teilzeit“, sagt Zimmermann. Der Teilzeit-Anteil in verschiedenen Wirtschaftszweigen sieht so aus: Mit nur 8,9 Prozent ist dieser Anteil im verarbeitenden Gewerbe am niedrigsten, und im Bereich „Heime und Sozialwesen“ mit 62 Prozent am höchsten. Dazwischen finden sich mit aufsteigender Prozentuierung: Baugewerbe (11,3), Verkehr und Lagerei (29,8), Öffentliche Verwaltung und Verteidigung (33,8), Handel/Instandhaltung und Reparatur von Kfz (41,5) sowie Gesundheitswesen (44,9).

Pendler

Arbeitsplätze schaffen oft Pendlerverkehr, so auch in Delmenhorst. Dabei wird unterschieden zwischen Einpendlern, das sind die Arbeitnehmer, die andernorts wohnen und zum Arbeiten nach Delmenhorst kommen, und den Auspendlern. Das sind die Menschen, die in Delmenhorst wohnen und zum Arbeiten die Stadt verlassen. Auspendler gibt es 17 112, davon gehen die meisten nach Bremen (8 876), und der zweitmeiste Zielort ist der Landkreis Oldenburg (2 706). Einpendler gibt es 11 092 (Stand 2018). „Wir haben damit einen negativen Pendlersaldo von 6020“, sagt Zimmermann. Die Zahl der Auspendler übersteigt die Zahl der Einpendler um 6020 Menschen. Das sei bei der Nähe zur Großstadt Bremen aber auch nicht verwunderlich, so Zimmermann. Menschen, die in Delmenhorst wohnen und arbeiten, also quasi Nichtpendler, gibt es 9429.

Gehalt

Um das Brutto-Monatsentgelt zu vergleichen, hat die Agentur für Arbeit einen Median ermittelt. Das ist nicht wie beim Durchschnitt eine Quersumme aus allen Gehältern. Den Median zum Gehalt ermittelt man, indem man die Gehälter aller Arbeitnehmer in Delmenhorst der Menge nach aufsteigend sortiert. So entsteht eine Reihe von Gehältern. Der konkrete Wert in der Mitte dieser Reihe ist der Median.

Den Median gibt man an, wenn man Extremschwankungen in den einzelnen Werten hat, die einen Durchschnittswert verzerren könnten. Er ist dadurch robuster in der Angabe als ein Durchschnittswert und wird auch Zentralwert genannt.

Mit 2888 Euro im Monat liegt der Median des Brutto-Monatsentgeltes für Delmenhorst mit 287 Euro weniger etwas unter dem Wert für die Niedersachsen (3175).