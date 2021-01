Auf der Suche nach Bleibe für Obdachlosen

Delmenhorst Der Kiosk „Zur kleinen Graft“ stand lange leer – allerdings nicht so richtig. Ein Obdachloser hatte sich dort häuslich eingerichtet. „Oh, er ist auch gerade da“, sagt der künftige Betreiber Sinan Shikho mit einem warmen Lächeln als er Licht im hinteren Teil des kleinen Hauses sieht. „Wir haben ihn gebeten in den Lagerraum umzuziehen, während wir renovieren.“ Vorher habe er außen am Kiosk gewohnt, aber dort stehen jetzt Paletten mit Steinen und anderen Arbeitsmaterialien herum.

Ob der Obdachlose stört? „Nein, im Gegenteil“, sagt Shikho. „Wir hoffen, dass wir ihn nicht stören.“ Nichtsdestotrotz muss der Mann langfristig sein Obdach verlassen. „Die Diakonie ist schon auf der Suche nach einer neuen Bleibe für ihn“, so Shikho. „Das ist aber gar nicht so einfach. Denn in ein richtiges Haus will er nicht.“

Er selbst macht sich da auch so seine Gedanken. „Wenn ich helfen kann, kann ich nicht anders als helfen“, beschreibt sich der gläubige Jeside aus Syrien und vereidigte Übersetzer für Arabisch. „Es wäre auch mein Recht zu sagen: ‚Geh weg.‘“