Auffahrunfall in Delmenhorst: Bremer übersieht Auto und verletzt Fahrerin leicht

Delmenhorst Eine 34-Jährige ist bei einem Auffahrunfall am Dienstag in Delmenhorst leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 20-jähriger Bremer gegen 17.30 Uhr mit seinem Pkw auf der Oldenburger Straße in Richtung Elmeloh. Nahe der Einmündung zur Dwostraße übersah der Autofahrer den an einer Ampel wartenden Wagen einer 34-Jährigen und fuhr auf diesen auf. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf 2000 Euro geschätzt, teilt die Polizei weiter mit.