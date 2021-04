Auffahrunfall in Delmenhorst: Drei Verletzte und 14 000 Euro Sachschaden

Delmenhorst Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und 14 000 Euro Sachschaden – das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstag in Delmenhorst ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 44-Jähriger aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 15 Uhr mit seinem Smart auf der Wildeshauser Straße in Richtung Oldenburger Straße. Auf Höhe einer Tankstelle bemerkte er zu spät, dass die beiden Autos vor ihm aufgrund des Rückstaus vor einer Ampel anhielten. Er fuhr auf den Mazda einer 43-jährigen Delmenhorsterin auf, der dadurch auf den Ford eines 26-Jährigen aus Vechta geschoben wurde. Der 44-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Delmenhorsterin und der Vechtaer wurden leicht verletzt. Der Smart und der Mazda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bei einem weiteren Unfall am Dienstag in Delmenhorst ist eine Person leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 25-Jähriger aus Groß Ippener gegen 17.30 Uhr mit einem Ford Transit auf der Adelheider Straße stadtauswärts. An der Anschlussstelle der A 28 bemerkte er zu spät, dass die vor ihm fahrende 22-Jährige verkehrsbedingt abbremste, und fuhr auf ihren Hyundai auf. Dadurch wurde sie leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Transit verlor Öl, sodass die Straße gereinigt werden musste. Er musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden wurden auf 10 000 Euro geschätzt. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.