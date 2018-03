Delmenhorst Gut 769 Bürger hatten sich beim Fachdienst Umwelt für die 14. Auflage der stadtweiten Aufräumaktion „Delmenhorst ...putzt sich heraus!“ angemeldet, hieß es von der Stadt Delmenhorst. Nachdem bereits am vergangenen Mittwoch die Delmenhorster Kindergartenkinder den Startschuss gegeben hatten, waren an diesem Samstag nun die anderen Helfer gefordert.

Die Freiwilligen waren mit Sicherheitswesten, Handschuhen, Müllsäcken und Schubkarren unterwegs, um beim Großreinemachen im Stadtgebiet Müll und Unrat auf öffentlichen Flächen, Grünanlagen und Gewässern den Kampf anzusagen. Vormittags war das Wetter leider noch nicht besonders freundlich, doch später klarte der Himmel auf und half somit den Freiwilligen.

Vom Jugendhaus in der Sachsenstraße starteten die Kinder voller Elan und waren kaum zu bremsen. Auch in den sogenannten Grünzügen des Wolleparks legten sie los und sammelten fleißig den Müll ein. Sie wurden begleitet von zwei Betreuern.

Im Ortsteil Hasbergen waren ebenso einige Gruppen unterwegs. An der Schohasberger Straße beispielsweise war unter anderem die Familie Casa Wille und viele ihrer Nachbarn aktiv. Die hatten schon nach kurzer Zeit zwei Schubkarren „Kohlfahrtmüll“ aus den Gräben und Straßenrändern gesammelt.

Die Stadt Delmenhorst, die Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), die Firma Abfallwirtschaft Delmenhorst und weitere Delmenhorster Firmen traten als Initiatoren und Sponsoren der stadtweiten Frühlingsputzaktion auf. In diesem Jahr sollte die Aktion nicht nur der Umwelt und der Stadtsauberkeit dienen, sondern auch einen sozialen Nutzen bringen: die Landessparkasse zu Oldenburg spendete zwei Euro pro Teilnehmer.

Wie in den vergangenen Jahren auch, findet die Delmenhorster Aktion im Verbund mit „Der Norden räumt auf“ und der europaweiten Aktion „Let`s clean up Europe“ statt, an der sich 2017 über eine halbe Million Europäerinnen und Europäer aus insgesamt 20 Ländern aktiv beteiligt hatten.