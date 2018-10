Delmenhorst Mit einem zünftigen Oktoberfest hat die Delmenhorster Heimstiftung am Dienstag die Fertigstellung der Erweiterungsbauten des August-Jordan-Hauses in Deichhorst gefeiert. Die Delmenhorster Heimstiftung hat in das Projekt zehn Millionen Euro investiert, berichtete deren Geschäftsführer Christian Baars. Bei den kalkulierten und tatsächlichen Kosten habe man eine Punktlandung hingelegt, so Baars weiter. Obwohl es beim Abriss des alten Bauteils auch unangenehme Überraschungen gegeben habe, zum Beispiel im Bereich der alten Küche verbaute Asbestplatten.

Das August-Jordan-Haus verfügt jetzt über insgesamt 148 Pflegeplätze. Im neuen Wohngebäude wurden 65 großzügige Einzelzimmer sowie ein neuer Verwaltungsbereich geschaffen. Des Weiteren wurden eine neue moderne Großküche und ein großer Mehrzwecksaal gebaut. In dem Mehrzwecksaal fand auch das Oktoberfest statt.

Am 23. November 2016 wurde mit der Baugenehmigung der offizielle Startschuss gesetzt. In zwei Bauabschnitten errichtete der beauftragte Generalunternehmer List Bau Bielefeld bis Mitte 2018 die neuen Gebäude. Im Anschluss an die Bauarbeiten wurden Doppelzimmer im Bestandsgebäude in Einzelzimmer umgewandelt. Im Zuge der Modernisierung wurden eine neue Heizungsanlage, eine neue Rufmelde- und Telefonanlage sowie eine neue Brandmeldeanlage eingebaut. „Das Alte mit dem Neuen während der Bauphase zu verknüpfen war technisch gesehen eine Riesen-Herausforderung“, berichtete Baars.

Das August-Jordan-Haus wurde 1952 gegründet und ist das älteste Delmenhorster Pflegeheim. Bis 1992 gab es noch Dreibettzimmer. Im Jahr 1994 folgte ein Umbau, in dessen Zuge die Dreibettzimmer abgeschafft wurden. In 2012 entstanden in einem Anbau 18 neue Einzelzimmer.