Delmenhorst Die Auswirkungen des Fachkräftemangels bei den Hebammen gehen am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) nicht vorüber. Ähnlich wie in anderen Krankenhäusern musste der Kreißsaal des JHD vor Kurzem sieben Stunden schließen. Wegen eines Krankheitsfalls kam es zum Engpass.

Hebammen werden händeringend gesucht: „Der Arbeitsmarkt in Deutschland deckt den Bedarf an Hebammen einfach nicht ab“, sagt Christa Ibelings, stellvertretende Pflegedienstleitung des Josef-Hospitals Delmenhorst. Besonders die Schichtdienste schrecken die Interessenten ab. Hinzu kommt eine hohe Fluktuation in dem Bereich. Insgesamt zehn Hebammen haben das JHD in diesem Jahr verlassen. Die NWZ hat beim Josef-Hospital Delmenhorst nachfragt, woran das liegt und wie man gegen den Mangel vorgeht.

Warum haben zehn Hebammen das JHD verlassen ?

„Hebammen sind auf dem Arbeitsmarkt heiß umworben“, sagt Ibelings. Eine hohe Fluktuation sei in dem Bereich nicht ungewöhnlich. Doch auch der Chefarzt-Wechsel im JHD im Januar habe dazu beigetragen. Viele Hebammen hätte sich daraufhin neu orientiert. Derzeit arbeiten acht Hebammen im Kreißsaal. „Wir könnten noch vier Vollzeitkräfte zusätzlich gebrauchen“, sagt die stellvertretende Pflegedienstleitung.

Wie löst das JHD

das Problem ?

Zu den acht Hebammen kommen noch drei weitere Kräfte aus dem Ausland. Denn das JHD hat sich aufgrund des Personalmangels zunehmend in anderen Ländern nach Hebammen umgesehen. Mit Erfolg: Mitarbeiterinnen aus dem Iran, Kroatien und Afghanistan konnte das Krankenhaus bereits einstellen. „Im Iran zum Beispiel haben sie die gleichen Arbeitsweisen wie in Deutschland“, sagt Ibelings. Die Hebamme leitet die Geburt und der Arzt kommt erst in der Endphase hinzu. Dass die Hebammen aus dem Ausland sogar einen Masterabschluss mitbringen, sei nicht ungewöhnlich.

Somit ist der Kreißsaal derzeit in der Regel mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt: Eine von ihnen ist eine anerkannte Hebamme. Die zweite Hebamme stammt häufig aus dem Ausland. Um in dem Beruf in Deutschland anerkannt zu werden, müssen die Kolleginnen einen 18-monatigen-Kurs absolvieren, berichtet Ibelings. Währenddessen dürfen sie nur mit einer ausgebildeten Hebamme im Kreißsaal zusammenarbeiten. Je weiter sie mit ihrer Anerkennung sind, desto mehr Aufgaben könnten sie übernehmen. Auch in Polen hat das JHD Stellenanzeigen geschaltet, da die polnischen Hebammen in Deutschland direkt anerkannt werden.

Darüber hinaus hofft Ibelings, dass der Beruf für Deutsche durch die geplante Akademisierung des Bereichs attraktivier wird. Dass es künftig mehr Studienorte für dieses Fach geben soll, hat der Bundesrat beschlossen.

Was passiert im Falle einer kurzzeitigen Schließung des Kreißsaals ?

Sollte es erneut zu einer kurzzeitigen Schließung kommen, werde man im Notfall oder bei einer stark vorangeschrittenen Geburt keine Schwangere abweisen, sagt Ibelings. Für solche Fälle seien immer Gynäkologen vor Ort. Wenn jedoch noch genug Zeit für eine sichere Verlegung bleibt, werde man die werdende Mutter mit einem Rettungswagen in ein anderes Krankenhaus transportieren.

Ist der Kreißsaal über die Feiertage ausreichend

besetzt ?

Die Dienstpläne für Ende Dezember und Januar stehen fest, sagt Ibelings. Somit seien alle Schichten besetzt. Die Hebammen seien sehr flexibel und täten alles dafür, dass es nicht zu einer weiteren Schließung komme. Krankheitsfälle kann es jedoch immer geben, weiß Ibelings. Gesetzlich müsse bei einer Geburt mindestens eine Hebamme vor Ort sein – ein rein fachärztlich betreuter Kreißsaal sei nicht gestattet.