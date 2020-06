Ausschuss will Anlage für Discgolf

Delmenhorst Eine feste Discgolfanlage in der Delmenhorster Graft soll kommen. So hat es der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Gewässerschutz in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig empfohlen.

Während ein im Jahr 2017 eingereichter Antrag zum Thema Discgolf in der Graft noch für Diskussionen sorgte, herrschte nun im Ausschuss große Einigkeit. Bürger in der Einwohnerfragestunde, Ausschussmitglieder und auch die Verwaltung sprachen sich ausnahmslos für den Parcours für die mehrfach als „generationenübergreifend“ bezeichnete Sportart aus. Als Bereicherung der Freizeitmöglichkeiten, dessen „Strahlkraft“ über Delmenhorst hinaus wirken würde, bezeichnete Ratsherr Axel Unger (Freie Wähler) den Vorschlag. Harald Schneewind erinnerte sich, die Grünen hätten sich vor drei Jahren noch schwer damit getan, weil der Sport in der Natur stattfinde. Diese werde aber nur minimal beeinträchtigt, also seien sie nun dafür: „Wie kann man die Natur besser kennenlernen?“

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen