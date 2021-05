Außenandacht an der Delme

Delmenhorst Auch im Mai finden wieder die Außenandachten unter freiem Himmel statt. Das teilt das Kirchenbüro mit. Am Montag, 10. Mai, um 18 Uhr trägt Pastor Meyer-Schürg an der Mündung der Delme in die Ochtum passende Texte vor. Der Weg zur Mündung ist ab dem Delmestau nur zu Fuß möglich. Die Wegstrecke beträgt rund 800 Meter entlang der Delme. Gisela Fischer (Akkordeon) und Stephan Jansen (Posaune) empfangen die Besucher musikalisch. Es gelten die Corona-Verordnungen.