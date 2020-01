Delmenhorst Inspiration findet Adrian Mudder an jeder Ecke. Wo andere nur schnöden Alltag sehen, erkennt der Nachwuchskünstler künstlerisch wertvolle Darstellungen, die er auf ungewöhnliche Art und Weise festhält. „Eigentlich ist es bei ihm mehr ein Erwischen“, sagt Galerieleiterin Dr. Annett Reckert und spielt damit auf eine von Mudder favorisierten Techniken an. Das 33-jährige Nachwuchstalent erstellt viele seiner Zeichnungen mit einer App auf dem Smartphone.

In der Ausstellung mit dem passenden Namen „Pictures from my Pocket“ nimmt Mudder den Betrachter mit auf eine Reise durch seine Eindrücke von der Welt. Eröffnung ist an diesem Freitag, 17. Januar, im Haus Coburg der Städtischen Galerie Delmenhorst. Zu sehen sind Smartphone-Skizzen, Papierarbeiten und Gemälde. Außerdem gibt es speziell für Haus Coburg entwickelte Wandarbeiten und einen Bilddialog mit Werken seines Inspirators Norbert Schwontkowski.

Eröffnung Eröffnet wird die Ausstellung in der Städtischen Galerie Delmenhorst an diesem Freitag, 17. Januar, um 20 Uhr. „Pictures from my Pocket“ ist die erste museale Einzelausstellung von Adrian Mudder. In einer medial zunehmend beschleunigten Welt setzt der Delmenhorster auf die unverbrauchten Möglichkeiten der Malerei.

„Bald wird er über Delmenhorst hinaus bekannt sein“, sieht Reckert großes Potenzial in dem gebürtigen Delmenhorster Mudder, der 2014 an der Braunschweiger Hochschule als Meisterschüler abgeschlossen hat und inzwischen in Leipzig ein Atelier betreibt. „Seine Arbeiten zeigen den Einfluss der neuen Welt auf das alte Medium der Malerei“, befindet Reckert. Der Künstler bedient sich auch altbewährter Maltechniken, wie mit Stiften oder A­crylfarbe. Das ganze Spektrum wird in den Räumen von Haus Coburg abgebildet.

Darüber, dass seine erste große Ausstellung in seiner Heimatstadt einen Platz findet, freut sich Mudder sehr. „Das ist für mich ein doppeltes Glück“, sagt er. Zumal einige seiner Arbeiten von Ausstellungen in der Galerie inspiriert seien. Durch seine Eltern habe er den Kontakt nach Delmenhorst nie verloren.

Genauso kontrovers wie seine Kunst ist die Darstellungsform im Haus Coburg. In einem Raum hängen zehn Tablets an der Wand. Auf diesen wechseln sich rund 200 von Mudder mit einem speziellen Stift angefertigten „Sketches“, also Skizzen ab.

„Erst 2017 ist das Handy als Zeichengerät in mein Leben getreten“, erzählt Mudder beim Gang durch die Ausstellung. Damals habe er ein Gerät bekommen, das die nötigen technischen Möglichkeiten bietet. Die Vorteile liegen auf der Hand: „Ich kann in jeder Situation zeichnen – auch wenn es dunkel ist.“ Deshalb würden viele seiner Bilder nächtliche Szenen abbilden. Mit dem Zeichenstift sind präzise Striche möglich.

Einen Raum weiter hängen Bilder an den Wänden, die mit einem klassischen Ansatz gemalt sind. „Mit Farbe hat man andere Möglichkeiten als mit dem Tablet“, sagt Mudder. Deshalb wolle er auf dieses Material nicht verzichten. Auf einem Tisch liegen unzählige Originalzeichnungen, die einen Einblick in die Vielfalt der Arbeit geben. Auffällig ist, dass sich bestimmte Motive immer wiederfinden. Seine Inspiration zieht der junge Künstler aus alltäglichen Motiven und extrahiert daraus die für ihn wichtigsten Facetten – aus seiner Tasche direkt in den Kopf des Betrachters.