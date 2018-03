Delmenhorst „Sehnsucht nach Europa“ – was ist das? Diese Frage stellte Dr. Anna Meincke, Geschäftsführerin des Vereins Metropolregion Nordwest, ihren Kindern. Antwort: Wenn die Briten erst aus Europa ausgetreten sind, hätten sie Sehnsucht, wieder drin zu sein. Werden sie dann merken, was Europa mit seinen offenen Grenzen ausmacht?

Und wie sehen wir eigentlich Europa? Gerade vor dem Hintergrund der massiven Flüchtlings- und Migrationswelle der letzten Jahre? Sind wir in Bezug auf die Wanderungsbewegungen früherer Jahrzehnte und bezüglich der Herkunft unserer eigenen Vorfahren vielleicht ein wenig vergesslich geworden?

Eine neue Ausstellung in der Nadelsetzerei des Museums für Industriekultur auf der Nordwolle, die am Sonntag eröffnet wurde, widmet sich einem heute wie nie zuvor emotional aufgeladenen Thema. Die Wanderausstellung ist Teil des Kulturprojekts „Sehnsucht Europa“.

Zusammengestellt wurde die Wanderausstellung von Akteuren verschiedener Nationen aus Bremen, Delmenhorst, Lohne, Oldenburg und Syke. Träger des Gesamtprojekts sind der Verein Stadtkultur Bremen und der Zweckverband Oldenburgische Landschaft, Förderer die Metropolregion, der Bremer Kultursenator und das Land Niedersachsen.

Regionale Institutionen, in Delmenhorst das Museum, der Museums-Förderkreis und der Heimatverein, übernahmen die Umsetzung vor Ort. Schülerinnen und Schüler eines Geschichtskurses am Max-Planck-Gymnasium führten zum Beispiel Video-Interviews mit Flüchtlingsfamilien, der Kontakt zu ihnen wurde durch das Integrationslotsenteam hergestellt. Die Arbeitsergebnisse aus Delmenhorst werden an den blauen Stelen präsentiert. Die Ergebnisse aus Lohne findet man an den pinkfarbenen Stelen, die Beiträge aus Oldenburg sind grün markiert, die aus Syke gelb und die aus Bremen orange. „Alle diese Orte sind nicht weit auseinander, aber sie haben dennoch eine Unterschiedlichkeit und Verschiedenheit“, so Anna Meincke. Gemeinsam ist ihnen: Überall gab es Zuwanderung, gestern und heute.

„Das ,Zusammenfinden‘ hat uns bewogen, das Projekt zu unterstützen“, sagte Dr. Michael Brandt, Geschäftsführer der Oldenburgischen Landschaft, bei der Eröffnung. Erste Überlegungen dazu habe es schon vor der großen Flüchtlingswelle 2016 gegeben. „Es gab wenig Begegnungen außerhalb der Arbeit, keinen tiefergehenden Kulturaustausch“, so Brandt. Ein nie gekanntes „Zusammen-machen“ zeichne das Gesamtprojekt aus. Insgesamt hätten sich über 100 Personen an der Realisierung beteiligt.

„Mit der ,Weltsprache Kunst‘ und einem offenen Blick auf die historischen und lokalen Perspektiven wollen wir Fragen von Herkunft und Zugehörigkeit, von Eigenem und Fremden, neu verhandeln. Was ist die gemeinsame ,Sehnsucht Europa‘ derer, die hier schon lange leben und derer, die neu hinzukommen?“, heißt es auf der Projekt-Homepage