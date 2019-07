Delmenhorst Damit hatten die Passanten in der Delmenhorster Innenstadt nicht gerechnet: 21 Jugendliche, die plötzlich aufspringen und mitten auf dem Marktplatz anfangen zu tanzen.

Sie nehmen alle teil am internationalen Theatercamp in Delmenhorst. Seit über drei Monaten proben sie für eine Aufführung, die am heutigen Freitag im Kleinen Haus stattfindet. Zeit für einen kurzen Überraschungsauftritt, für einen sogenannten „Flashmob“ am Mittwochnachmittag in der Innenstadt, fanden sie zwischen den Proben dennoch.

„Wir haben Tänze aus verschiedenen Ländern getanzt, um zu zeigen, dass wir alle zusammen gehören“, sagte Danna nach dem Flashmob. Sie ist 16 und kommt aus dem spanischen Pamplona. Sie liebt das Tanzen. Angst vor vielen Menschen zu tanzen, hat sie nicht. Aber aufgeregt wegen der Aufführung ist sie.

Aus Spanien sind insgesamt zehn Jugendliche hier. Dazu kommen sieben Teilnehmer aus dem französischen Allonnes und vier Delmenhorster. Einer von ihnen ist Christian. Er hatte extra für den Flashmob bei der Technik ausgeholfen und große Musikboxen auf dem Marktplatz aufgestellt.

Bei der kleinen Show fingen sie mit einem Walzer an, dann wurde die Musik moderner: „,French-Rap’ nennen die Kids das“, sagte Kathrin Busch. Sie ist Schauspielerin und half den Schülern in den vergangenen zehn Tagen, ihre Performance-Künste auf der Bühne zu perfektionieren. Den Flashmob ließ sie sich nicht entgehen. Nach dem French-Rap, was dem Hip Hop ähnelt, kamen noch weitere international bekannte Tänze, ein baskischer Tanz, ein Flamenco und am Ende als Mitmachaktion: der Maccarena. Auch wenn die Beteiligung der Delmenhorster Passanten sich in Grenzen hielt, die Jugendlichen ließ das nicht stocken, sie tanzten selbstbewusst weiter. Das führte immerhin zu viel Applaus beim Publikum.

Wie im Flashmob soll auch bei der Aufführung die Vielfalt Europas im Fokus stehen. „Die Jugendlichen haben in ihren Heimatländern eigene kleine Stücke vorbereitet, dazu wird es ein gemeinsames Endstück geben“, informierte Busch. Unter dem Titel „Acting new societies“ beschäftigt die Teenager, wie sich Europa zur Zeit entwickelt. „Es soll ein Stück gegen Rassismus und für die Vielfalt sein“, sagte Danna. Auch die alte Sage um die Göttin Europa wird im Theaterstück eine Rolle spielen.

Der 16-Jährige Manuan aus Allonnes wird zusammen mit anderen ein Paar Sequenzen pantomimisch aufführen. Er ist aufgeregt: „Das schwierigste ist es, seine Gefühle von etwas zu vermitteln“, sagte er. Schauspielerische Vorerfahrungen bringt der 16-Jährige nicht mit. „Allonnes ist eine kleine Stadt, da gibt es nicht so viele Möglichkeiten.“ Um so froher ist er, hier dabei sein zu dürfen.

• „Acting new societies“ ist zu sehen heute, 19. Juli, um 20.30 Uhr im Kleinen Haus, Max-Planck-Straße 4 in Delmenhorst. Der Eintritt ist frei.