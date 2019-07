Delmenhorst Halbzeit in den großen Ferien. Die Delmenhorster Innenstadt: Leerer als üblich. Viele sind im Urlaub. Aber natürlich nicht alle. Die NWZ hat nachgefragt bei den Passanten, wie sie ihren Urlaub verbringen. Und das sind ihre Antworten:

Zuhause an den See

Tina Gellner aus Heide geht mit ihrem Sohn tiefenentspannt in der Innenstadt spazieren. „Nein wir fahren nicht mehr weg, wir machen es uns hier gemütlich“, antwortete die 41-Jährige auf die Frage, ob sie noch im Sommer in den Urlaub fahren. Für sie und ihren 14-jährigen Sohn Benn geht es dafür in den Herbstferien auf Reisen, erzählt sie. Aber nicht zusammen. Während Mama eine Woche in Horumersiel an der Nordsee entspannt, darf Sohnemann mit seinem Papa in die Türkei, typischer Strandurlaub erwartet die beiden. Und bis dahin? „Wir fahren oft an den Falkensteinsee“, sagt Tina Gellner.

Eine Woche Städtereise

Pinkes Sommerkleid, gebräunt und mit einer riesigen Sonnenbrille auf der Nase, sieht diese Delmenhorsterin schon so aus, als wäre sie im Urlaub: Bianca Blumhoff (51) geht gerade shoppen. „Vor einer Woche waren wir auf Städtereise“, erzählt sie. Heidelberg, Paris, Belgien und Amsterdam standen auf dem Programm und wurden zusammen mit ihrem Mann besichtigt. „Dabei sind mir die Menschen und die Sehenswürdigkeiten ganz wichtig gewesen“, sagt die 51-Jährige. Jetzt heißt es für sie erst einmal zuhause entspannen. Hier das Sommerwetter genießen.

Kein Geld für Urlaub

Kein Geld um in den Urlaub zu fahren, haben momentan Katharina Meyer (23) udn Mariam Abou-Chaz (17). „Wir sind gerade auf Jobsuche“, sagt Meyer. Urlaub machen, sei ihnen zu teuer. „Wenn dann vielleicht nur spontane kleine Trips“, sagt Meyer. Was die beiden sich wünschten? Der Klassiker: „Sommer, Sonne, Strand natürlich“, sagt Abou-Chaz.

Ab in den eigenen Pool

Eine, die gar nicht verstehen kann, warum man bei solch einem Traumwetter wegfahren sollte, ist Marion Begrends. Die 59 freut sich, jetzt endlich ihren eigenen Pool ausgiebig benutzen zu können. Drei Wochen Urlaub liegen vor ihr. Was daneben trotzdem sein muss: „Ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio, sonst bringt das ja nichts“, sagt die 59-jährige Delmenhorsterin. Wegfahren wird sie wahrscheinlich im Herbst wieder. Wohin,weis sie aber noch nicht.

Die elfte Kreuzfahrt

Seine bislang elfte Kreuzfahrt wird derweil Günter Wendzioch antreten, auch im Herbst, im September, für zwölf Tage. „Da geht es dann in die Ostsee, alle baltischen Staaten entlang“, sagt der 70-jährige aus Delmenhorst. Im Juni war er mit seiner Frau auch kurz weg. In Cuxhaven. Was die beiden neben Kreuzfahrten auch gern machen, sind Fahrradtouren.

Dänemark fällt aus

Eigentlich wollte Ute Bischoff aus Delmenhorst dieses Jahr wieder nach Dänemark mit der ganzen Familie. Aber daraus wird nichts. „Wir gehen da jedes Jahr zelten“, sagt die 50-Jährige. Doch dieses Mal rebellierte bei ihr Zuhaus ihr eigener Sohn. Der 15-Jährige hat einfach keine Lust mehr auf Dänemark und zelten. Prompt viel der ganze Urlaub ins Wasser. „Jetzt werden ich und mein Mann wahrscheinlich noch eine Woche radfahren, an der Weser“, sagt Bischoff.

Frühbucher und Hausboot

Auch bei den örtlichen Reisebüros hat die NWZ nachgefragt, wie es um die Urlaubssaison steht. Ob es neue Lieblingsziele der Delmenhorster gibt und dergleichen. Von über fünf Reisebüros der Stadt, wollte nur Christiane Frerichs-Schäferdiekk von Tui Reisen antworten. „Jetzt gerade sind natürlich vermehrt die Familien im Urlaub“, sagt die Büroleiterin. Nur rund fünf Prozent machten Singlereisen aus. Last Minute war auch gestern, „die meisten Familien buchen ein Dreiviertel Jahr vorher“, sagt Frerichs-Schäferdieks. Neue Trends? Neben den Klassikern wie den griechischen Inseln oder Spanien wären das Hausboote. „Die Nachfrage nach Hausbooten steigt auch von Delmenhorstern an“, sagt sie. Auch vorne im Rennen sind Kreuzfahrten. Die hätten ihr Rentner-Image verloren und so würden auch immer mehr Familien auf die Riesendampfer aufsteigen.