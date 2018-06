Delmenhorst Sie möchte Kindern, „die jahrelang missverstanden wurden, etwas an die Hand geben, damit sie sich in der Gesellschaft zurechtfinden“. Die Sozialpädagogin Bettina Paul hat Anfang April ein Autismuszentrum in Delmenhorst gegründet mit dem Ziel, Betroffenen zu helfen sowie Aufklärungsarbeit zu leisten zu einer Entwicklungsstörung, über die noch immer wenig bekannt ist. „Die Diagnostik ist besser geworden. Aber viele, die mit Kindern zu tun haben, kennen die Signale von Autismus nicht“, bedauert Paul.

Damit meint sie Eltern, Erzieher und Lehrer gleichermaßen. In der Folge kann der Weg bis zur Diagnose lang sein – mitunter eine Odyssee unter großem Leidensdruck.

Die Symptome – etwa das Vermeiden von Blick- und Körperkontakt, fehlende Reaktion auf die Gefühle anderer sowie die Überforderung durch Veränderungen in routinierten Tagesabläufen, Unfähigkeit zu Gruppenarbeit oder Wutausbrüche – werden häufig fehlinterpretiert, das Kind wird als bockig abgetan, die Schuld in der Erziehung gesucht. Hierzu stellt die Expertin jedoch klar: „Autismus ist genetisch bedingt. Es ist nicht das Ergebnis falscher Ernährung oder Erziehung.“

In der Therapie geht es Paul vordergründig darum, mit ihren meist jungen Kunden einen Zugang zu deren Gefühlswelt und eine strukturierte Wahrnehmung ihres Verhaltens zu erarbeiten. Das Kind soll lernen zu reflektieren, „was es wütend macht, woran es das merkt und was es dagegen tun kann“. Dafür ist es laut Paul wichtig, dass es individuell gefördert wird. Für eine Therapie veranschlagt sie „mindestens zwei Jahre“.

In ihrem Zentrum bietet die Fachfrau auch Fortbildungen für Aufklärungsarbeit für Lehrer, Erzieher und „alle, die Fragen haben“ an, denn: „In Delmenhorst ist der Aufklärungsbedarf zu Autismus noch sehr hoch.“ Doch nicht nur der Aufklärungs-, sondern auch der Therapiebedarf: Bereits zwei Monate nach Eröffnung, sind derzeit alle Therapieplätze belegt.• Kontakt: Telefon 04221/ 98120 90