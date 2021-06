Auto angefahren und geflüchtet

Delmenhorst Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Donnerstag in der Thüringer Straße in Delmenhorst ereignet: Ein unbekannter Autofahrer stieß nach Polizeiangaben gegen 0.15 Uhr mit einem geparkten schwarzen Hyundai zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am Hyundai, der im Anschluss nicht weiter fahrbereit war, entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei telefonisch unter Telefon 0 42 21/1 55 90 zu melden.