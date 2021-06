Auto kollidiert mit Linienbus

Delmenhorst Hoher Sachschaden ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Wittekindstraße in Delmenhorst entstanden. Ein 73-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst befuhr nach Angaben der Polizei gegen 12.10 Uhr die Wittekindstraße in Richtung Mühlenstraße. Auf Höhe der Einmündung Westerstraße missachtete er das Rotlicht der dortigen Ampel, sodass es zu einem Zusammenstoß mit einem Linienbus kam. Dieser wurde von einer 45-jährigen Delmenhorsterin gelenkt. Beide Fahrer sowie ein Fahrgast blieben unverletzt. Der Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Linienbus war weiter fahr-, jedoch nicht mehr einsatzbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 9000 Euro. Gegen den 73-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.