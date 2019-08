Delmenhorst Ein 40-jähriger Lasterfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 28 bei Delmenhorst am Donnerstag verletzt worden. Aufgrund aufwendiger Bergungsarbeiten ist die Fahrbahn in Richtung Stuhr voll gesperrt worden. Die Sperrung könnte noch bis in den späten Nachmittag andauern, teilt die Polizei mit.

Gegen 10 Uhr wollte ein 29-Jähriger aus Harpstedt mit seinem Auto von der Anschlussstelle Adelheide auf die A28 auffahren. Offenbar war der junge Mann von einem Abschleppgespann zweiter Autos so irritiert, dass er direkt auf den Überholstreifen wechselte und abbremste. Auf diese Spur waren bereits die Fahrer zweiter Sattelzüge ausgewichen, um dem Autofahrer den Wechsel auf die Fahrbahn zu ermöglichen. Vom Manöver des 29-Jährigen überrascht, konnte zunächst ein 39-Jähriger seinen mit Eisen beladenen Sattelzug nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Auto. Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem mit Blumenerde beladenen Lastwagen auf den ersten Lastwagen auf. Der 40-jährige Fahrer aus Polen wurde dabei verletzt und später mit dem Rettungswagen ins Klinikum Delmenhorst gebracht.

Auslaufende Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Delmenhorst gebunden. Aufgrund einer umfangreichen Umladung und Bergung der Fahrzeuge musste die A28 ab der Anschlussstelle Delmenhorst Deichhorst bis zum Dreieck Delmenhorst durch die Autobahnmeisterei Oldenburg voll gesperrt werden, teilt die Polizei mit. Die Sperrung wird sich bis in den Nachmittag hinziehen, es wird mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet.