Delmenhorst Autofahrer aufgepasst: Die Stadt Delmenhorst verpasst zunächst der Nord- und dann der Dwostraße in den kommenden Wochen neue Fahrbahndecken. Ab dem 20. Mai muss deshalb mit Sperrungen und Umleitungen gerechnet werden.

Die Nordstraße wird im Zuge der Fahrbahnsanierung drei Wochen lang für den Durchgangsverkehr und weitere vier Tage komplett gesperrt. Die Sperrung der Nordstraße beginnt an diesem Montag, 20. Mai. Zunächst werden an einigen Stellen Entwässerungsrinnen und Straßenabläufe reguliert. Außerdem nutzen die Stadtwerke die Gelegenheit für Leitungsquerungen in Höhe Teppichstraße und Ochtumer Straße sowie halbseitig in Höhe Hansastraße. Während dieser Arbeiten muss der Durchgangsverkehr außen vor bleiben. Anlieger können jedoch vom Kreisel Nordenhamer Straße in die Nordstraße fahren, teilte der Fachdienst Straßen- und Brückenbau mit. Die Einmündung zur Stedinger Straße ist dagegen dicht – die Nordstraße endet dort als Sackgasse.

Ochtumer Straße und Lesumer Straße sind für Anlieger ebenfalls vom Kreisel aus erreichbar. Die Zufahrt zur Teppichstraße wird für Anlieger über die Hansastraße ermöglicht. Die dortigen Pfosten werden umgeklappt.

Von Dienstag nach Pfingsten bis Freitag (11. bis 14. Juni) gilt dann für Nordstraße, Ochtumer und Lesumer Straße: Nichts geht mehr. Der Bereich zwischen Nordenhamer Straße und Stedinger Straße ist in dieser Zeit für jegliche Kraftfahrzeuge gesperrt. Erst werden vier Zentimeter der alten Deckschicht von der Fahrbahn der Nordstraße abgefräst. Anschließend wird neuer Asphalt aufgebracht.

Gleich danach geht es mit den Arbeiten auf der Dwostraße weiter. Dafür veranschlagt der Fachdienst Straßen- und Brückenbau noch einmal sechs Wochen – wenn auch mit mehr halbseitigen Verkehrsführungen. Von Montag, 17. Juni, bis Freitag, 12. Juli, wird zur Bord- und Rinnenregulierung vier Wochen lang eine Wanderbaustelle eingerichtet. Der Verkehr wird jeweils direkt daran vorbeigeleitet – je nach Länge mit oder ohne Baustellenampel.

Fräsen und Asphaltieren ist von Montag bis Freitag, 15. bis 19. Juli, vorgesehen. In dieser Zeit muss die Dwostraße ebenso voll gesperrt werden wie in der folgenden Woche von Montag bis Freitag, 22. bis 26. Juli. Denn dann werden zum Abschluss noch Schachtabdeckungen angepasst. Der Fachdienst teilte mit, dass sich die Arbeiten witterungsbedingt unter Umständen noch verschieben können.