Autos beschädigt und geflohen

Delmenhorst Vergangene Woche kam es laut Polizei zu mehreren Verkehrsunfallfluchten in Delmenhorst:

Am Donnerstag zwischen 17 und 17.30 Uhr wurde in der Elbinger Straße ein Ford Transit beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 5.30 Uhr, entstand ebenfalls ein Schaden von 500 Euro an einem Ford Fiesta in der Estlandstraße.

Etwa 1000 Euro Schaden entstanden am Freitag, 8.30 bis 8.45 Uhr, an einem Fiat 500 in der Mühlenstraße. Zwischen 13.30 und 13.45 Uhr wurden etwa 500 Euro Schaden an einem BMW auf einem Parkplatz am Hasporter Damm verursacht. Es wurde roter Fremdlack festgestellt. Durch eine Zeugin ermittelt werden konnte eine 79-jährige Delmenhorsterin, die gegen 9.55 Uhr beim Ausparken in der Koppelstraße gegen ein Auto stieß und 1500 Euro Schaden verursachte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.