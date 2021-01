Autos zusammengestoßen: 36-Jähriger bei Unfall in Delmenhorst leicht verletzt

Delmenhorst Ein 36-jähriger Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Delmenhorst leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 60-Jähriger mit seinem Pkw gegen 19.55 Uhr unvermittelt von einem Grundstück zwischen der Grünen Straße und der Tulpenstraße rückwärts auf die Anton-Günther-Straße. Dabei übersah er den vorfahrtsberechtigten 36-Jährigen, der in Richtung Syker Straße unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Bei dem Unfall entstand rund 7000 Euro Sachschaden.

Unter Drogen am Steuer

Berauscht ist ein 23-Jähriger aus Delmenhorst am Freitag auf der B 75 Auto gefahren. Weil der Mann auffällig langsam fuhr, wurden Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn gegen 0.20 Uhr auf ihn aufmerksam und kontrollierten ihn nahe Delmenhorst. Dabei zeigte der 23-Jährige Anzeichen einer Drogenbeeinflussung, ein entsprechender Schnelltest reagierte positiv auf THC. Daraufhin räumte der Mann seinen Marihuana-Konsum ein. Ihm wurde von einem Arzt Blut abgenommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vandalismus in der Schule

Eine Fensterscheibe des Max-Planck-Gymnasiums in Delmenhorst haben Unbekannte am Donnerstag gegen 18 Uhr eingeschlagen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0 42 21/15 59-0 bei der Polizei zu melden.